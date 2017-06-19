Новости версия для печати Свыше 8 тысяч человек принято на работу на предприятия и организации Орловской области в 1 квартале текущего года Из них 372 человека пришли на вновь введенные рабочие места.



Жители Орла и области приняты на работу в таких сферах как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, торговля, информационные технологии, финансовая и страховая деятельность, социальное обеспечение, образование.





Татьяна Курбатова

19 июня 2017 года







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