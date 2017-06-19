Новости версия для печати

1 июля в селе Альшань Орловского района пройдет Фестиваль ремёсел

Все желающие смогут попробовать себя в роли гончара, мастера по дереву, вышивальщицы, а также сплести соломенное украшение, изготовить тряпичную куклу, вылепить свистульку. Кроме того, организаторы фестиваля приглашают поучаствовать в Земляничной ярмарке.

Как рассказала сотрудник орловского областного центра народного творчества Валентина Черногорова, планируется показывать не только народные ремесла, но и организовать ярмарку клубники и земляники, собранной на дачных участках или лесных полянках. А мастера подготовят корзиночки, плетенные из рогоза и соломы.

Напомним, ранее мероприятие было запланировано на 17 июня, но из-за неблагоприятных погодных условий перенесено. Фестиваль ремесел пройдет 1 июля, начало в 14 часов.