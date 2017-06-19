Новости версия для печати В Орловской области количество исполнительных производств о взыскании алиментов сократилось на 7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года За пять месяцев на исполнении в структурных подразделениях Управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области находилось 7330 исполнительных производств.



Как рассказала заместитель руководителя Татьяна Аксютина, предпринимается весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. Татьяна Аксютина: «Каждая мера может быть эффективна индивидуально. Для того, кто уклонялся от выплаты алиментов и не предоставлял документы о том, что работает, допустим, водителем, а получал неофициальный доход, эффективно было применение нормы 67.1 об установлении временного ограничения на выезд. Для того, кто уклонялся от выплаты алиментов, принципиально оформив своё имущество на других лиц, имея неофициальный доход, но, желая пользоваться всеми благами и отдыхать за границей, эффективна мера ограничение выезда за пределы РФ. Есть граждане, которые встают на верный путь выплаты алиментов по результатам тех бесед, которые мы регулярно, с 2009 года, организуем с Орловско-Ливенской Епархией РПЦ в рамках заключенного между нами соглашения». В результате принятых мер на начало июня в остатке – 5 648 исполнительных производств.





Евгения Костомарова

19 июня 2017 года







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