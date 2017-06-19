Новости версия для печати Орловские полицейские разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибли два человека Авария случилась 9 июня на автодороге Орел-Ефремов.



Примерно в 13:10 водитель автомобиля «Форд Транзит», госномер Р317МА 57RUS, в районе 13-го километра выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с «Нивой Шевроле», госномер 0125ХХ 57RUS. В результате ДТП на месте погибли водитель «Нивы» и пассажир «Форда». Мужчина, управлявший микроавтобусом, попал в больницу.



Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам 40-03-48 или 02. Конфиденциальность гарантирована.





Иван Суверин

19 июня 2017 года







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