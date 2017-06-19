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Расследование смертельного ДТП, произошедшего в субботу, взяло под контроль орловское управление СКР

Как выяснилось, одним из автомобилей управлял сотрудник полиции.

Трагедия произошла утром субботы на границе Свердловского и Покровского районов. Там столкнулись два легковых автомобиля. Погибли оба водителя. Как выяснили полицейские в ходе первичного осмотра места происшествия, «Киа» и «Ларгус» столкнулись почти на середине дороги - там, где должна быть осевая разделительная полоса. Однако разметки на отфрезерованном асфальте нет, - незадолго до ДТП там начались работы по обновлению дорожного полотна.
 
Медики скорой помощи забрали с места ДТП двух пассажирок автомобиля «Киа» – жену водителя и их несовершеннолетнюю дочь. Однако значительных повреждений они не получили. 
 
Как выяснили полицейские, «Ларгусом» управлял их коллега. Молодой человек служил в столичном регионе в должности полицейский-водитель. В этой связи расследование перешло в юрисдикцию СКР.
Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Следственным управлением следственного комитета РФ по Орловской области по данному факту организовано производство доследственной проверки, в ходе которой выяснятся все обстоятельства произошедшего. Назначена автотехническая экспертиза».
Семья в автомобиле «Киа» возвращалась с юга. Как сообщила полицейским жена водителя, незадолго до аварии она предложила мужу сделать остановку и отдохнуть, но вскоре задремала сама. 
 
Если предположить, что мужчина заснул за рулем, картина ДТП до конца не проясняется: водитель «Ларгуса», похоже, не успел отреагировать на угрозу ни маневром, ни торможением. Возможно, проверка СКР уголовным делом на сей раз не обернется. Потенциальных обвиняемых в живых не осталось.



Иван Суверин
19 июня 2017 года

 


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