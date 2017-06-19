Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Неспокойное место. Две орловчанки не поделили участок земли на кладбище. - Памятник по приемлемой цене. Скандальный лот выставлен на продажу в Лаврово - Изящные манеры века 19-го в веке 21-м. В Орле Тургеневу посвятили большой праздник.

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Вести-Орёл

19 июня 2017 года







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