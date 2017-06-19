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За три года по программе капремонта на территории Орловской области отремонтировано 240 многоквартирных домов

Лифтовое оборудование полностью заменено в 39 домах. Об этом сегодня на заседании Правительства доложил губернатору руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Как отметил Денис Блохин, программа капитального ремонта многоквартирных домов 2017 года должна стартовать 1 июля. Однако работа ведётся уже сегодня. 
Денис Блохин: «Данная программа 2017-18 годов начинается 1 июля 2017 года и заканчивается 1 июля 2018 года. Всего в этой программе у нас 152 многоквартирных дома. Но мы не стали ждать, и поэтому на сегодняшний момент у нас 20 многоквартирных домов по этой программе находятся в стадии капитального ремонта уже (то есть, определён подрядчик). По 6 домам конкурсные процедуры объявлены. По 38 домам уже разработаны сметы, и они согласовываются как раз с жителями. И 88 домов – изготовление проектно-сметной документации с подрядчиками, договора заключены, и по заверению руководства фонда, до 1 июля всё будет передано на проверку достоверности сметной стоимости».
Программа капитального ремонта 2016 года выполнена на 100% - отметил Денис Блохин.
 



Татьяна Курбатова
19 июня 2017 года

 


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