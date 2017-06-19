Новости версия для печати В Орле прошел большой праздник, посвященный Ивану Сергеевичу Тургеневу Уже шестой год подряд инициатором и организатором этого события становится Попечительский совет по восстановлению Дворянского гнезда. За это время литературно-музыкальный праздник превратился в добрую традицию, каждый год и зрителей и участников становится все больше.



В пятницу вечером звуки вальса собрали несколько тысяч зрителей. Кавалеры и дамы закружились в танце, воссоздавая атмосферу бала тургеневских времен. Затем бальные платья и фраки сменили джинсы и белые рубашки. Студенты института культуры подготовили литературную композицию из стихов и прозы того времени, и, конечно, прозвучали отрывки из произведений Ивана Тургенева. Этим вечером над Дворянским гнездом проплыл образ тургеневской девушки. Джемма, Ася, Лиза Калитина сменяли друг друга. Идейный вдохновитель праздника, председатель Попечительского совета Дворянского гнезда Михаил Вдовин считает, что тургеневская девушка до сих пор живет и в наших современницах. Михаил Вдовин, председатель Попечительского совета по восстановлению Дворянского гнезда: «Я очень много вижу тургеневских девушек. Они необыкновенные, у них светятся глаза, у них особая стать, они тихие и скромные, у них очень глубокая душа». Интерес к празднику – огромный. Было очень много детей самых разных возрастов, которые больше всех радовались возможности побегать, поиграть и поводить хороводы, многие из них, несмотря на юный возраст, уже знакомы с творчеством Ивана Сергеевича. Классическая и народная музыка, изделия народных промыслов, сувениры с символикой праздника смогли создать добрую атмосферу и хорошее настроение и взрослым и детям. Единственное, что омрачало настроение, - заколоченный дом Лизы Калитиной. Ирина Туенкова, жительница города Орла: «Когда наступали каникулы, здесь собирались студенты Орла, и всегда обязательно нарвем каких-нибудь цветов и кладем на порог дома Лизы Калитиной. А сейчас что с этим домом сделали? Неужели у города денег нет, ну соберите с нас, с орловцев, деньги, мы дадим кто сколько может на восстановление». На лугу возле Орлика зрители могли посмотреть большую костюмированную литературно-музыкальную композицию по произведениям писателя, в которой приняли участие герои его произведений, а чуть позже на лодке приплыл и сам писатель. Следующий год - юбилейный, Россия будет отмечать 200 лет со дня рождения Тургенева. И орловцев ждет череда больших и малых мероприятий посвященных этой дате.









Эва Стасюлевич

19 июня 2017 года







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