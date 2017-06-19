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Культурные объекты Мценска планируется включить в Межведомственную инвестпрограмму

С такой просьбой к губернатору области сегодня на заседании правительства региона обратился глава Мценска Андрей Беляев.

Сегодня в рамках заседания правительства Орловской области провели муниципальный час, посвященный Мценску.

Глава города Андрей Беляев – коренной амчанин, в должности чуть меньше года. Говорит, что сегодня город – территория промышленная. Но и социальные обязательства – основа экономики Мценска.
Андрей Беляев, глава города Мценска: «Город Мценск является единственным моногородом в Орловской области. У нас уже подготовлена программа, она согласовывается с Фондом поддержки моногородов. В рамках этой программы будут выполнены мероприятия по ремонту центральной улицы, установка корта и другие».
Но вместе с тем, ремонт в краеведческом музее и Дворце культуры, благоустройство центрального парка – не под силу местному бюджету. Региональные власти обещали помочь.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы однозначно включим в 2018-й год эти объекты. Если найдется подрядчик, который готов уже в этом году зайти, мы гарантируем, что в 2018-м в первом полугодии рассчитаемся». 
Как сообщает информационный портал Орловской области, во Дворце культуры необходимо произвести ремонт кровли и спортивного зала. Сметная стоимость работ составляет 5,5 млн. рублей. Проектно-сметная документация готова.

Сметная стоимость ремонтных работ помещений краеведческого музея составляет 9,6 млн. рублей.


Надежда Невматулина
19 июня 2017 года

 


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