Новости версия для печати Культурные объекты Мценска планируется включить в Межведомственную инвестпрограмму С такой просьбой к губернатору области сегодня на заседании правительства региона обратился глава Мценска Андрей Беляев.



Сегодня в рамках заседания правительства Орловской области провели муниципальный час, посвященный Мценску.



Глава города Андрей Беляев – коренной амчанин, в должности чуть меньше года. Говорит, что сегодня город – территория промышленная. Но и социальные обязательства – основа экономики Мценска.

Андрей Беляев, глава города Мценска: «Город Мценск является единственным моногородом в Орловской области. У нас уже подготовлена программа, она согласовывается с Фондом поддержки моногородов. В рамках этой программы будут выполнены мероприятия по ремонту центральной улицы, установка корта и другие». Но вместе с тем, ремонт в краеведческом музее и Дворце культуры, благоустройство центрального парка – не под силу местному бюджету. Региональные власти обещали помочь.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы однозначно включим в 2018-й год эти объекты. Если найдется подрядчик, который готов уже в этом году зайти, мы гарантируем, что в 2018-м в первом полугодии рассчитаемся». Как сообщает информационный портал Орловской области, во Дворце культуры необходимо произвести ремонт кровли и спортивного зала. Сметная стоимость работ составляет 5,5 млн. рублей. Проектно-сметная документация готова.



Сметная стоимость ремонтных работ помещений краеведческого музея составляет 9,6 млн. рублей.





Надежда Невматулина

19 июня 2017 года







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