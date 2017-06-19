Новости версия для печати В Орловской области прошли учебно-полевые сборы Их программа из года в год не меняется: огневая, строевая, физическая подготовка.



Большинство из них впервые надели военную форму, взяли в руки автомат и увидели защитный костюм Л1. Чуть больше двухсот ребят приняли участие в учебно-полевых сборах. Проводят их пятый год подряд на базе детского оздоровительного комплекса «Солнечный». Здесь говорят: «Тяжело в учение легко в бою».

Игорь Глущенко, полковник запаса, руководитель учебных сборов по начальной военной подготовке: «Теперь они уже знают, что собой представляет казарменное помещение, какое будет обращение со стороны сержантов, командиров отделения, из чего состоит распорядок дня, начиная с подъема и до отбоя, что такое учебные части. Мы будем уверенны, что адаптационный период, когда начнется служба в армии, пойдет не так болезненно». Подъем в 7 утра. И если военные должны успеть одеться пока горит спичка - это секунд 45, то у курсантов временных рамок нет. Хотя каждый стремится к идеалу. Сразу после сна - пробежка. И занятия: строевая, огневая и физическая подготовка - все, как в армии. На период сборов ребятам присвоили звание курсантов. Здесь они совершенствуют и свои навыки в стрельбе.



Пока одни на огневом рубеже сдают нормативы по стрельбе - нужно попасть в мишень с десяти метров. Другие осваивают приемы тактической подготовки, выполняют приказы командира, идут в атаку.



Курсанты с легкостью справляют со сборкой и разборкой автомата. А многие из них впервые именно здесь взяли в руки защитный костюм, в комплексе с которым идет и противогаз. Практически все смогли надеть его менее чем за 4 минуты. Без тренировки сделать это очень сложно, нужно четко знать, что следует надевать в первую очередь, что и за чем застегивать. По словам профессиональных военных, обычно у неподготовленного человека на это уходит порядка 5 минут.





Анна Вайсергисер

19 июня 2017 года







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