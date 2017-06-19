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На Орловщине стартовала межведомственная профилактическая акция «Подросток под защитой закона»

Акция продлится вплоть до начала учебного года. Цель ее – оградить несовершеннолетних от всех возможных угроз, а также не допустить, чтобы сами подростки стали угрозой для себя и окружающих.

Организаторами этой масштабной многомесячной работы выступают правоохранители, педагоги и правозащитники. Акция проходит в области не впервые, и волну подросткового криминала уже удалось сбить.
Александр Жуков, начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД РФ по Орловской области: «В текущем году в целом отмечается снижение подростковой преступности на 38,2%. Количество подростков, совершивших преступления, сократилось на 37,1%».
А вот сами несовершеннолетние жертвами преступлений становились часто. Статистика, по словам правоохранителей, не просто настораживает, - пугает.
Елена Калашник, старший помощник прокурора области: «Особую обеспокоенность вызывает рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Их число составило 341 – в первом полугодии 2017 года. Количество детей-потерпевших от преступлений также возросло с 300 до 418. И как показывает практика надзорной деятельности, зачастую такие преступления совершаются в отношении детей из благополучных семей». 
Еще чаще потерпевшими по уголовным делам дети становятся по вине родителей-водителей. Недавно к привычным угрозам прибавилось новое зло. Виртуальные клубы самоубийц.
Александр Жуков, начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД РФ по Орловской области: «У нас зафиксированы факты, когда наши подростки, проживающие на территории нашей области, состоят в данных группах. К счастью, удалось на ранней стадии данные попытки пресечь. На территории нашей области фактов самоубийств данного рода не зарегистрировано».
В марте этого года на одном из орловских продовольственных складов прокуроры совместно с чекистами изъяли партию жвачки, рекламировавшей игру со смертью.
Правоохранительной системе пришлось срочно искать методы борьбы с виртуальным злом.
Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «В этом году у нас прошла волна преступлений, которые совершаются при помощи сети Интернет, поэтому необходимо на это реагировать. Свои методические рекомендации для следователей мы уже разработали, они уже знают, как работать в данных ситуациях, поэтому необходимо предотвращать наступление общеопасных последствий».
Елена Калашник, старший помощник прокурора области: «Депутатам Госдумы удалось добиться вступления в силу достаточно серьезных изменений, которые позволят правоохранителям активно выявлять конкретные преступления и привлекать к ответственности тех лиц, которые занимаются незаконным распространением данной информации».
Кроме того, в рамках акции «Подросток под защитой закона» перед началом учебного года органы профилактики позаботятся, чтобы ученики обновили навыки безопасного участия в дорожном движении.


Иван Суверин
19 июня 2017 года

 


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