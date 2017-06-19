Новости версия для печати Орловчанка, которая во время Прямой линии пожаловалась президенту на отсутствие льготных лекарств, будет отстаивать свои права в суде Исковое заявление Клавдии Ставцевой помогли составить в прокуратуре области еще до разговора с главой государства. В конце мая в надзорном ведомстве проходил специальный прием для инвалидов-льготников.



Сегодня участники процесса в первый раз явились в Советский районный суд. Елена Тришина, помощник председателя Советского районного суда: «Сегодня, 19 июня 2017 года, в Советском районном суде состоялась подготовка по гражданскому иску прокурора города Орла к департаменту здравоохранения Орловской области об обязании предоставить бесплатный лекарственный препарат Ставцевой Клавдии Алексеевне. Судебное заседание назначено на 30 июня 2017 на 10:00». Напомним, в месяц Клавдии Ставцевой на жизненно важные препараты необходимо тратить 50 тысяч рублей. Уже полгода ей приходится искать эти средства самостоятельно.





Иван Суверин

19 июня 2017 года







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