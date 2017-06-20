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Свыше 300 млн. рублей – многодетным

В Орловской области продолжается программа поддержки семей, имеющих трех и более детей.

Семей, воспитывающих трех и более детей, в нашем регионе 6 403. Они воспитывают почти 21 тысячу детей. Единовременная выплата при рождении третьего и последующих маленьких членов семьи, компенсация расходов на оплату ЖКХ-услуг, пособие на ребенка до 16-ти лет – значительные меры соцподдержки действуют в регионе больше 10 лет.

Материнский капитал с 2012 года выплачен 4607 семьям в объеме 550 млн. рублей. Цифры на заседании правительства озвучил зампред Сергей Ступин.
Сергей Ступин, зам. председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Среди семей, обратившихся за получением материнского капитала, 4213 семей потратили деньги на улучшение жилищных условий, 32 семьи – на получение образования детьми, 362 семьи – на приобретение автотранспорта и сельхозтехники».
Кроме того, социальную помощь оказывают и на условиях социального контракта. В этом году такие договоры заключены с 31-й многодетной семьей Орловщины. Как правило, средства идут на развитие подсобного хозяйства и индивидуального предпринимательства.


Надежда Невматулина
20 июня 2017 года

 


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