В области дополнительно выделили 3754 места для трудоустройства людей с ограниченными физическими возможностями

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вторник
20.06.2017
13:54:29
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В области дополнительно выделили 3754 места для трудоустройства людей с ограниченными физическими возможностями586 мест предстоит адаптировать под особенности работников – обеспечить максимально комфортные условия для передвижения и выполнения трудовых задач.
Как сообщили в областном управлении труда и занятости, согласно последним отчетным данным в Орловской области квота установлена 800 работодателям.
Напомним, что закон впервые в нашем регионе был принят в 2007 году. С тех пор он несколько раз корректировался. Квота устанавливается работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек.
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