Новости версия для печати В области дополнительно выделили 3754 места для трудоустройства людей с ограниченными физическими возможностями 586 мест предстоит адаптировать под особенности работников – обеспечить максимально комфортные условия для передвижения и выполнения трудовых задач.



Как сообщили в областном управлении труда и занятости, согласно последним отчетным данным в Орловской области квота установлена 800 работодателям.



Напомним, что закон впервые в нашем регионе был принят в 2007 году. С тех пор он несколько раз корректировался. Квота устанавливается работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек.





Мария Семак

20 июня 2017 года







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