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Подпольные игровые автоматы и нелегальное онлайн казино привели азартного орловца на скамью подсудимых

Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, Железнодорожный районный суд г. Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя нашего города, который признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что мужчина совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно организовал и проводил на территории г. Орла азартные игры с использованием игрового оборудования, а также сети Интернет. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности жителя Орла и назначил ему наказание в виде штрафа.