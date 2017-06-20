Подпольные игровые автоматы и нелегальное онлайн казино привели азартного орловца на скамью подсудимых

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вторник
20.06.2017
13:54:27
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Подпольные игровые автоматы и нелегальное онлайн казино привели азартного орловца на скамью подсудимыхПравда, отделался он за незаконные действия 60-ти тысячным штрафом.
Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, Железнодорожный районный суд г. Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя нашего города, который признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что мужчина совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно организовал и проводил на территории г. Орла азартные игры с использованием игрового оборудования, а также сети Интернет. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности жителя Орла и назначил ему наказание в виде штрафа.
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