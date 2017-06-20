Новости версия для печати В Орловском Государственном Университете им. Тургенева открылась «Территория успеха» «Территория успеха» - это проектный лагерь, участниками которого стали талантливые школьники. Для России это первый подобный опыт.



«Территория успеха» - первый в России детский лагерь на базе высшего учебного заведения. Орловский Государственный Университет открыл двери для 90 одарённых детей. Екатерина Догадина, начальник лагеря «Территория успеха»: «5 отрядов - каждый выполняет свой проект. За каждым отрядом закреплен свой преподаватель, который их курирует. В первой половине дня дети занимаются в научно-исследовательских школах, где они делают свои проекты. Вторая половина дня проходит у них не менее интересно, мы ее разнообразили, как могли». Тренинги, мастер-классы, экскурсия в обсерваторию, литературно-исторический и детективный квесты. Да и сам лагерь больше напоминает квест. Ведь это проект междисциплинарный. Посещая занятия и общаясь с преподавателями, дети по крупицам собирают знания, которые представят в конце смены. Юрий Хрипунов, руководитель образовательной программы летнего проектного лагеря «Территории успеха»: «Мы выходим за рамки школьного курса по химии, физике, математике, информатике. В том числе мы привлекаем гуманитарный цикл, если речь идет об истории, о развитии тех или иных направлений. И привлекаем, конечно, экономические знания, поскольку законченный проект нужно на каком-то рынке представлять». «Территория успеха» - лагерь дневного пребывания. В отрядах победители, призеры и участники конференции МИФ. В первом опорном ВУЗе страны делается многое для привлечения одаренных детей. И вот уже можно говорить, что ОГУ становится центром талантливой молодежи. Ирина Гончарова, декан факультета довузовского образования и профориетации ОГУ им. И.С. Тургенева: «Наш лагерь - познавательный. Он основан на проектной деятельности. Имеет новые формы досуговой деятельности, то есть это новый формат обучения и развития детей. И наш лагерь раскрывает мотивационную одаренность». Помимо этого лагерь помогает с пользой и весело провести часть лета. В этом году организаторы решили ограничиться одной сменой. Но на будущее планы у создателей «Территории успеха» грандиозные, ведь талантливых детей на Орловщине много.









Вадим Багринцев

20 июня 2017 года







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