Новости версия для печати В Орле прошло кулинарное шоу Орловский техникум сферы услуг готовит технологов, менеджеров, товаро- и документоведов, продавцов, парикмахеров - модельеров, а так же официантов и барменов. Обучение для студентов стараются сделать насыщенным, поэтому классические лекции периодически заменяют мастер-классами от профессионалов индустрии сервиса.



Кулинарное наследие из рук в руки, из уст в уста передавали в ходе мастер-класса выпускники «Орловского техникума сферы услуг» своим будущим коллегам. Галина Макунина, директор «Орловского техникума сферы услуг»: «Существует очень хорошее изречение: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». И я считаю, что это поистине гордость для всего педагогического коллектива, коллектива мастеров производственного обучения, что из нашего гнезда вылетают такие птенцы, которые являются настоящими профессионалами своего дела». «Праздник золотых рук» - говорили преподаватели, настоящая «битва – поваров» слышалось в зале между студентов, когда участники кулинарного шоу только начинали готовить. Александр Грачев и Михаил Пошигорев когда-то были одногруппниками. А сегодня и один и второй уже шеф-повара, правда, в разных заведениях. Но оба сходятся во мнении, что вряд ли бы состоялись как профессионалы, если бы не преподаватели техникума. Значение подобных мастер-классов неоценимо. С одной стороны, это наглядное проявление взаимодействия учебного учреждения и бизнеса; а с другой – мотивация для студентов. Ведь «шефы» не просто готовят, они, прежде всего, делятся секретами. Один из них - «Не только человека, но и блюдо встречают по одёжке». Александр Грачев, шеф-повар: «Подача важна всегда. То же самое, как у машины - может быть мощный мотор, но ржавый кузов. Так и в блюде - вместе с вкусовыми качествами важен внешний вид». Вообще, Орловский техникум сферы услуг готовит специалистов для индустрии сервиса и гостеприимства. И это не только повара. Всего здесь обучается около 700 студентов, и один из них – Роман Овчинников, кстати, удостоен награды «Лучший бармен Москвы». Техникум сферы услуг готовит специалистов на основе новейших мировых достижений, а устойчивые связи с ведущими предприятиями области могут выступать, как гарант трудоустройства студентов.





Вадим Багринцев

20 июня 2017 года







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