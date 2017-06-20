Новости версия для печати Сегодня утром в Орле при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадало 8 человек Резонансное ДТП случилось на Новосильском шоссе.



Дорогу там не поделили «Газель» и «МАН». При столкновении микроавтобус, перевозивший работников одного из ближайших предприятий, опрокинулся на бок. Выбираться наружу людям пришлось через аварийный люк и задние двери «Газели». Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «МАН», следовал по Новосильскому шоссе со стороны переулка Южный в направлении Залегощенского шоссе. В районе дома № 11 по Новосильскому шоссе при выполнении маневра «обгон» допустил столкновение с автомобилем «Газель», который следовал в попутном направлении прямо и выполнял поворот налево – на прилегающую территорию к дому № 11. В результате ДТП восемь пассажиров автомобиля «Газель» получили телесные повреждения». Инспекторы отметили: изначально дорожная разметка на этом участке улицы запрещала и обгон, и левый поворот. Однако кто-то кустарным путем изменил сплошную линию на прерывистую. Степень виновности водителей определит расследование, а мера взыскания будет напрямую зависеть от самочувствия потерпевших.





Иван Суверин

20 июня 2017 года







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