Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В аварии пострадали восемь человек. ДТП произошло на Новосильском шоссе. - Круглосуточный контроль за подрядчиком. Орловская область в числе первых опробовала «Интерактивную карту капремонта». - Летом не до отдыха. Орловские школьники и студенты прошли курс молодого бойца.





Вести-Орёл

20 июня 2017 года







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