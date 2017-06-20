Новости версия для печати Уголовное дело, возбужденное по факту взрыва подпольного склада пиротехники в Орле, направлено в суд ЧП случилось 23 апреля 2015 года. Мощный взрыв был виден и слышен с любого конца города.



В очаге ЧС начались массовые пожары. Тушить огонь и эвакуировать людей пришлось не только профессиональным спасателям, но и случайным очевидцам. В ходе следствия выяснилось: взрывоопасный промысел в старом амбаре на территории частного домовладения организовали работники ООО «Макс». Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Согласно предъявленному обвинению, обвиняемые незаконно хранили и перевозили в целях сбыта пиротехнику, а также выполняли с ней работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате действий злоумышленников 23 апреля 2015 года в г. Орле произошел взрыв склада с этой продукцией, во время которого 2 человека погибли, 16-ти – причинен вред здоровью различной тяжести, уничтожено и повреждено имущество на общую сумму свыше 43 млн. рублей.» Уголовное дело будет рассматривать Заводской районный суд города Орла.





Иван Суверин

20 июня 2017 года







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