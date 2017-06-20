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Голоса юных орловцев услышат в Чувашии

Накануне поездки в Чебоксары они дали концерт в фундаментальной библиотеке в Орле.

Всероссийское общество «Детский хор России» уже третий год гастролирует по стране. Мариинский и Большой театры, площадки в Севастополе и Ялте. А начался проект с церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. И там тоже пели юные орловцы.

Ирина Хрисаниди, член Союза композиторов РФ: «Это замечательный проект, это замечательные дети. Они проходят огромную хоровую школу с великолепными хормейстерами».

Сольные номера и хоровое исполнение орловцы в составе тысячеголосого хора, собранного со всех уголков России, представят 24 июня у монумента Матери на Красной площади в Чебоксарах.