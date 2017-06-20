Новости версия для печати Два десятка аварий зарегистрировано в Орловской области за минувшие сутки В одной из них пострадали три человека.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды Татьяна Дубровская, 19 июня в 14:15 водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2113», двигался по автодороге Нарышкино-Сосково со стороны поселка Нарышкино. В районе 14-го километра произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением водителя 1999 года рождения. В результате данного ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и его пассажиры.



А уже сегодня в Орле на Новосильском шоссе произошла авария с участием грузовика и пассажирской «Газели». В маршрутке находились работники мебельной фабрики. К месту ДТП прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Двух человек отпустили сразу, шестерых медики отправили в больницу для проведения обследования. В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.





Юлия Сулим

20 июня 2017 года







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