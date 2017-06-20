Новости версия для печати Сотрудники регионального МЧС проводят рейды в пришкольных лагерях области Это делается для того, чтобы предотвратить случаи гибели отдыхающих на воде.



Профилактические беседы между спасателями и юными орловцами проходят каждую неделю.



Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, в первую очередь необходимо напомнить детям, что ни в коем случае находиться около воды нельзя без присмотра взрослых.



Государственные инспектора по маломерным судам практически еженедельно посещают пришкольные лагеря и напоминают самые главные правила. Кроме этого, продолжаются ежедневные профилактические рейды вдоль берегов рек и водных объектов области.



Пока в регионе зарегистрирован только один случай гибели людей на воде. Спасатели делают все возможное, чтобы их количество не росло.





Юлия Сулим

20 июня 2017 года







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