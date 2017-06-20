Новости версия для печати Мэрия Орла направила в Горсовет ходатайство об увеличении ассигнований на летнюю оздоровительную кампанию Тема летней оздоровительной компании стала одной из центральных на последнем заседании городской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.



В этом году в загородных оздоровительных лагерях и санаториях за счет средств городского бюджета должны отдохнуть 914 детей. На эти цели потратят более 28 млн. рублей. Мэрия Орла уже направила в Городской Совет народных депутатов ходатайство об увеличении ассигнований на оздоровительную кампанию на шесть миллионов рублей. Если депутаты одобрят поправку, все подавшие заявление льготники смогут получить необходимую доплату.



Также популярностью пользуются летние пришкольные лагеря, которые в этом году посещают 6672 ребенка.





Юлия Сулим

20 июня 2017 года







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