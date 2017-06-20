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МЧС: В Орловской области ожидается ухудшение погоды

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 20 июня до 21 часа 21 июня на территории области облачно с прояснениями.

Ночью дождь, в отдельных районах сильный, днем местами гроза, град . Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров всекунду, при грозах местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +20°С…+25°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.