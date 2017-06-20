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В Орле для обслуживания «брошенных» домов выбраны управляющие организации

В Орле управляющие компании не продлили договоры обслуживания с 211 многоквартирными домами. В Советском районе насчитывается 24 дома, в Железнодорожном — 47, в Северном — 16, в Заводском — 124 многоквартирных дома.

Как сообщил зам. главы администрации города Орла Роман Игнатушин, состоялось 189 общих собраний собственников по  выбору способа управления домами.
 
Для обслуживания домов были выбраны управляющие организации «Вавилон», «Перспектива», МУП «ЖРЭП» (з) и «номерные» ЖЭУ. По состоянию на 19 июня 33 дома уже заключили договоры с УК.
 
По домам, в которых собственники не примут решение о выборе способа управления, администрацией города будут проведены конкурсы по отбору управляющей организации, сообщает пресс-служба администрации города Орла.
 



Орловское Информбюро
20 июня 2017 года

 


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