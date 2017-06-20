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В Орле для обслуживания «брошенных» домов выбраны управляющие организации

Как сообщил зам. главы администрации города Орла Роман Игнатушин, состоялось 189 общих собраний собственников по выбору способа управления домами.

Для обслуживания домов были выбраны управляющие организации «Вавилон», «Перспектива», МУП «ЖРЭП» (з) и «номерные» ЖЭУ. По состоянию на 19 июня 33 дома уже заключили договоры с УК.

По домам, в которых собственники не примут решение о выборе способа управления, администрацией города будут проведены конкурсы по отбору управляющей организации, сообщает пресс-служба администрации города Орла.