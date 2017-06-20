Новости версия для печати В Орловской области реализуется 28 госпрограмм Большинство из них - на высоком уровне как финансирования, так и исполнения.



Что и как удалось реализовать в прошлом году, обсудили на профильном комитете Облсовета. Больше 28 млрд. рублей из двух бюджетов - федерального и местного - потратили на финансирование госпрограмм. Юрий Карпов, начальник управления Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «В полном объеме исполнены планы реализации 19-ти государственных программ, причем у шести из них уровень выполнения составил более 100%. Частично исполнены планы (от 80 до 95%) – у шести государственных программ. У одной из них уровень исполнения – чуть ниже 80%». Но оптимизма властей депутаты не разделили. По их мнению, проблемы здравоохранения и соцзащиты решаются не должным образом. Вопрос проработают еще раз, прежде чем выносить его на сессию.





Надежда Невматулина

20 июня 2017 года







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