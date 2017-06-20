Новости версия для печати Сегодня в Орле выдали первый электронный больничный На новый формат оплаты листка нетрудоспособности вся страна перейдет с 1 июля – деньги будут перечисляться напрямую от соцстраха. Пока большинство областей только готовятся к переменам, в нашем регионе уже осваивают новую методику. В пилотный проект вошли три орловских медучреждения.



Елена Гришина, как сама признается, болеет не часто, но если уж случилось, все делает по правилам – идет на прием, оформляет больничный. В этот раз, неожиданно для себя, оказалась в центре события регионального масштаба – первая в области получила электронный листок нетрудоспособности.

Елена Гришина, пациентка: «Сокращается очередь по получению больничного, мне не нужно искать кабинет, где поставить печать. Я пришла к доктору, меня приняли, поставили диагноз и тут же мне оформили электронный больничный лист». По словам сотрудников соцстраха, у пациентов появится возможность отследить, когда открыт больничный, когда закрыт, какая сумма начислена. Деньги напрямую от соцстраха переведут в течение 10 дней. Переход на новый формат позволит «свободнее вздохнуть» и медикам. Бумажной работы станет меньше, и ошибки можно будет исправлять «одним кликом». До этого единственная неверная буква оборачивалась серьезными последствиями.

Михаил Гриднев, врач-терапевт: «Сокращается время при оформлении больничного листа. Это позволит врачу немного разгрузиться от бумажной волокиты и уделить больше времени пациенту». Теперь любая информация будет фиксироваться в электронном формате, сразу отсылаться в Соцстрах и храниться в единой базе данных. Отмечают медики и еще один плюс.

Людмила Сытова, директор медучреждения: «По цифрам, которые мы будем иметь, очень легко проводить статистические данные о характере заболеваемости на различных предприятиях, и легко можно устранять причины заболеваемости». Фонд соцстрахования рассматривает инновацию – как максимально эффективный способ борьбы с мошенничеством.

Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования: «Мы исключаем полностью подделку всех больничных листов, потому что сегодня, к сожалению, очень большое количество поддельных листов, а это – деньги, это – люди, которые страдают после этого». В стране всего пять регионов осваивают новую методику начисления и оплаты больничного. В этом коротком списке – Орловская область. В пилотный проект вошли три медучреждения – два орловских и одно районное. На первоначальном этапе больничные еще будут дублироваться и на бумаге, но это временно.

Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: « Мы совместно с Фондом соцстраха организовали рабочую группу, которая отслеживает реализацию данного проекта. Будет проводиться анализ как удовлетворенности самих граждан, так и удовлетворенности работодателей». Первые результаты, а так же более подробную информацию о том, как работодателям осуществить переход на новый формат и какие нюансы стоит учесть здравоохранению, огласят на пресс-конференции Соцстраха, 22 июня.





Мария Семак

20 июня 2017 года







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