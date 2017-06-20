Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
20.06.2017
20:57:35
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня в Орле выдали первый электронный больничный

На новый формат оплаты листка нетрудоспособности вся страна перейдет с 1 июля – деньги будут перечисляться напрямую от соцстраха. Пока большинство областей только готовятся к переменам, в нашем регионе уже осваивают новую методику. В пилотный проект вошли три орловских медучреждения.

Елена Гришина, как сама признается, болеет не часто, но если уж случилось, все делает по правилам – идет на прием, оформляет больничный. В этот раз, неожиданно для себя, оказалась в центре события регионального масштаба – первая в области получила электронный листок нетрудоспособности.
Елена Гришина, пациентка: «Сокращается очередь по получению больничного, мне не нужно искать кабинет, где поставить печать. Я пришла к доктору, меня приняли, поставили диагноз и тут же мне оформили электронный больничный лист».
По словам сотрудников соцстраха, у пациентов появится возможность отследить, когда открыт больничный, когда закрыт, какая сумма начислена. Деньги напрямую от соцстраха переведут в течение 10 дней. Переход на новый формат позволит «свободнее вздохнуть» и медикам. Бумажной работы станет меньше, и ошибки можно будет исправлять «одним кликом». До этого единственная неверная буква оборачивалась серьезными последствиями.
Михаил Гриднев, врач-терапевт: «Сокращается время при оформлении больничного листа. Это позволит врачу немного разгрузиться от бумажной волокиты и уделить больше времени пациенту».
Теперь любая информация будет фиксироваться в электронном формате, сразу отсылаться в Соцстрах и храниться в единой базе данных. Отмечают медики и еще один плюс.
Людмила Сытова, директор медучреждения: «По цифрам, которые мы будем иметь, очень легко проводить статистические данные о характере заболеваемости на различных предприятиях, и легко можно устранять причины заболеваемости». 
Фонд соцстрахования рассматривает инновацию – как максимально эффективный способ борьбы с мошенничеством.
Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования: «Мы исключаем полностью подделку всех больничных листов, потому что сегодня, к сожалению, очень большое количество поддельных листов, а это – деньги, это – люди, которые страдают после этого».
В стране всего пять регионов осваивают новую методику начисления и оплаты больничного. В этом коротком списке – Орловская область. В пилотный проект вошли три медучреждения – два орловских и одно районное. На первоначальном этапе больничные еще будут дублироваться и на бумаге, но это временно.
Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: « Мы совместно с Фондом соцстраха организовали рабочую группу, которая отслеживает реализацию данного проекта. Будет проводиться анализ как удовлетворенности самих граждан, так и удовлетворенности работодателей».
Первые результаты, а так же более подробную информацию о том, как работодателям осуществить переход на новый формат и какие нюансы стоит учесть здравоохранению, огласят на пресс-конференции Соцстраха, 22 июня.


Мария Семак
20 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта