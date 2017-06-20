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Директор орловского ТТП Александр Коровин отказался запускать «речные трамвайчики»

По его словам, на их содержание у предприятия нет средств.

Вопрос о деньгах поднялся, после того как глава администрации Орла Андрей Усиков попросил запустить по Оке хотя бы один теплоход. Александр Коровин рассказал, что на это потребуется около 600 тысяч рублей. Помимо них на теплоходах уже висит миллионный долг за обслуживание. Сначала нужно погасить его, и только потом будет возможен пуск речных трамвайчиков. Однако заниматься этим Александр Коровин отказался, и попросил Андрея Усикова избавить предприятие от лишних расходов, переведя теплоходы на баланс УКХ. Кроме того, сотрудники прокуратуры намекнули главе ТТП, что плавсредства для него непрофильная деятельность.
Александр Коровин, директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «Это не профильная деятельность для нас. Прокуратура мне уже три письма прислала на этот счёт. Поэтому необходимо передать в УКХ весь транспорт с оставшимися экипажами, которые будут выполнять роль охраны».
Андрей Усиков в свою очередь настоял на том, чтобы теплоходы, точнее хотя бы один из них, вновь начал ходить по Оке. Средства финансисты попытаются в бюджете найти, пообещал глава городской администрации.


Антон Киселёв
20 июня 2017 года

 


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