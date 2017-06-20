Новости версия для печати Сегодня в Орле зарегистрировали тысячного орловца Тысячному орловцу, который появился на свет в этом году, вручили первый официальный документ – свидетельство о рождении.



Таким юбиляром стал для города маленький Давид Нолевский. Сегодня власти города поздравили молодых родителей с появлением малыша.





Мария Семак

20 июня 2017 года







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