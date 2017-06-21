Сегодня в Орле стартует региональный этап Спартакиады пенсионеров России

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среда
21.06.2017
11:48:38
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Сегодня в Орле стартует региональный этап Спартакиады пенсионеров РоссииСоревнования будут посвящены 80-летию образования Орловской области.
Турнир для самых шустрых бабушек и дедушек начнется в 11 часов. Вопреки возрасту на старт они выйдут в шести видах программы: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета. А чтобы размяться, для всех пройдет общая гимнастика. Тех, кто покажет класс на региональном этапе, ждет Всероссийский финал в Пензе в конце сентября.
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