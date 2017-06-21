Врач из Ливенского района Орловской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса врачей

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среда
21.06.2017
11:48:32
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Врач из Ливенского района Орловской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса врачейКонкурсная комиссия Министерства здравоохранения РФ присудила 3 место в номинации «Лучший сельский врач» врачу общей практики (семейному врачу) Юрию Казьмину.
Юрий Казьмин трудится в Лютовской амбулатории Ливенской центральной районной больницы.
В этом году на третий этап конкурса поступили 653 конкурсные работы по 29 номинациям из 62 субъектов Российской Федерации и 7 федеральных органов исполнительной власти.
Список победителей конкурса опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ, сообщает информационный портал Орловской области.
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