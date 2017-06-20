Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Газель столкнулась с МАНом. Пострадали 8 человек.



- Давид Теодорович - тысячный новорожденный 2017-го сегодня получил первый документ.



- Больничные в Орле начали выдавать в электронном виде.



- Руководство ТТП отказывается от «речных трамвайчиков».



- В пришкольных лагерях ребята учатся тому, о чем не рассказывают в образовательной программе.





Вести-Орёл

20 июня 2017 года







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