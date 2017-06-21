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Сроки капитального ремонта многоквартирных домов могут быть сдвинуты

При условии, что средства регионального Фонда капремонта позволят это сделать.

Фонд капремонта формируют жители Орловской области: в общий «котёл» сбрасываются 90% собственников жилья. Кстати и собираемость взносов от населения на сегодняшний день превышает 90%. 
 
С рациональным предложением – ускорить капремонт - на заседании правительства региона выступил губернатор Орловской области Вадим Потомский. 
Вадим Потомский: «Есть дома, которые в программе находятся в 22 году, в 25, в 29! Но если есть деньги, не надо их держать таким образом и ждать, когда у этого дома наступит очередь. Если есть на что делать – сокращайте сроки. Давайте увеличивать программу. Закон этого (насколько мне известно) не запрещает! То есть, если у нас есть денежная масса, которую можно вкладывать в ремонт – не надо ждать, когда у этого дома наступает срок его капитального ремонта. Можем сделать раньше, ну давайте сделаем раньше».  
В отличие от населения, которое исправно «формирует» Фонд капитального ремонта, муниципалитеты не спешат платить по счетам. Около 74 миллионов рублей они должны сегодня за капитальный ремонт муниципального жилья.
 



Татьяна Курбатова
21 июня 2017 года

 


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