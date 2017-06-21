Сроки капитального ремонта многоквартирных домов могут быть сдвинуты

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Сроки капитального ремонта многоквартирных домов могут быть сдвинутыПри условии, что средства регионального Фонда капремонта позволят это сделать.
Фонд капремонта формируют жители Орловской области: в общий «котёл» сбрасываются 90% собственников жилья. Кстати и собираемость взносов от населения на сегодняшний день превышает 90%.
С рациональным предложением – ускорить капремонт - на заседании правительства региона выступил губернатор Орловской области Вадим Потомский.
Вадим Потомский: «Есть дома, которые в программе находятся в 22 году, в 25, в 29! Но если есть деньги, не надо их держать таким образом и ждать, когда у этого дома наступит очередь. Если есть на что делать – сокращайте сроки. Давайте увеличивать программу. Закон этого (насколько мне известно) не запрещает! То есть, если у нас есть денежная масса, которую можно вкладывать в ремонт – не надо ждать, когда у этого дома наступает срок его капитального ремонта. Можем сделать раньше, ну давайте сделаем раньше».
В отличие от населения, которое исправно «формирует» Фонд капитального ремонта, муниципалитеты не спешат платить по счетам. Около 74 миллионов рублей они должны сегодня за капитальный ремонт муниципального жилья.