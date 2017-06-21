Новости версия для печати В Хотынецком районе жилищные права сироты восстановлены по решению суда Девушка была поставлена на соответствующий учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Несмотря на это, жилое помещение ей своевременно предоставлено не было. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Хотынецкого района предоставить девушке благоустроенную квартиру. Суд требование прокурора удовлетворил. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура района.





Евгения Костомарова

21 июня 2017 года







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