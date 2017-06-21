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Число безработных в Орловской области снизилось

Эксперты отметили, что за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 49 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Орловской, Калининградской, Тамбовской, Тульской, Курганской областях, Чукотском автономном округе, Крыму, Севастополе, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. В 26 регионах, напротив, наметился рост численности безработных граждан. Это Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Бурятия, Вологодская и Архангельская области.

В целом по России уровень регистрируемой безработицы составил 1,1 % от численности экономически активного населения.