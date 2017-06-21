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среда
21.06.2017
11:48:25
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Подзаваловская школа Урицкого района стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа-2017»Конкурс состоялся в Санкт-Петербурге.
В конкурсе «Лучшая сельская школа-2017» приняли участие около двухсот образовательных учреждений, имеющих высокий рейтинг. Во внимание принималось множество аспектов: успехи учеников в конкурсах и олимпиадах, их спортивные победы, успеваемость, воспитательная деятельность педагогов, материально-техническая база, профессионализм преподавательского состава, перспективы развития.
Экспертный состав, в который вошли ведущие ученые страны, высоко оценил результаты работы педагогического коллектива Подзаваловской школы. Ей вручена медаль «Лучшая сельская школа-2017» и Диплом лауреата Всероссийского конкурса.
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