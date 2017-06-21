Новости версия для печати Минувшим вечером на окраине Орла загорелась городская свалка Очевидцы сообщили в МЧС, что видят густой дым над полигоном ТБО.





Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «В течение всей ночи на территории всей свалки работали шесть единиц пожарной спецтехники, кроме того, ночью привлекались четыре поливомоечных машины «Спецавтобазы» и одна машина «Орелводоканала». Локализован полностью очаг возгорания. На данный момент угрозы населению нет». Прибывшие к месту ЧП пожарные приступили к тушению горящего мусора, к ним на подмогу начали прибывать дополнительные подразделения пожарной охраны. Как сообщили в региональном главке МЧС, к настоящему моменту ситуацию удалось взять под контроль. Как сообщили в МЧС, полигон ТБО не первый год является источником беспокойства. Пожары там происходят периодически, независимо от сезона, погоды и времени суток.





Иван Суверин

21 июня 2017 года







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