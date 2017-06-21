Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Нет дыма без огня. Очевидцы сообщили в МЧС о горящем полигоне ТБО. - Недоступная жилплощадь. В Орле инвалиду выдали квартиру, в которую он не может попасть. - Помощь тем, у кого не осталось надежды. Для создания хосписа в Орле не хватает средств.

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Вести-Орёл

21 июня 2017 года







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