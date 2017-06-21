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В Орле ветеран войны несколько лет пытается добиться жилья от городских властей

«Если Путин вопрос не услышал, то про него можно забыть!». Именно так, по мнению орловцев, рассуждают чиновники о проблемах, с которыми горожане обращались на Прямую линию к президенту. Не исключением стал и ветеран войны Иван Филин, который уже несколько лет пытается добиться жилья от городских властей. К главе государства его вопрос во время трансляции не попал. На что надеяться теперь, ветеран не представляет.

Президент решает проблемы быстро и эффективно – лучше всех это знают те россияне, чьи вопросы прозвучали во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». Если этого не произошло, то обращение может зависнуть на долгие годы. В этом лично убедился ветеран войны из Орла, инвалид-колясочник Иван Филин. Два года подряд он пытается обратиться к главе государства лично, чтобы решить жилищный вопрос.
 
В доме на улице Придорожной  Иван Васильевич проживал до 2014 года, пока жилище не признали аварийным и не снесли. Городские власти выделили инвалиду другую квартиру – в девятиэтажке по улице Планерная. Площадь соответствует, только коляска в лифт не проходит. От этой квартиры Иван Филин отказался, потому как она непригодна для проживания инвалида-колясочника. Это подтверждает заключение специальной комиссии. В переписках чиновники отвечают, что другого жилья сейчас предоставить не могут.
 
Городские чиновники ответственности с себя не снимают и подыскивают для инвалида соответствующее жильё. Только вот в проволочке виноваты не только власти, рассказали в администрации Орла.
Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела Управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла: «В то время, когда мы предоставляли жилое помещение, информации о том, что Иван Васильевич являлся инвалидом,  у нас не было. Только через 4 месяца, после того, как мы предоставили квартиру, родственники принесли нам справки о том, что он является лежачим больным, и только через год о том, что он является инвалидом колясочником. В текущем году мы исполним это решение суда и переселим данную семью».
И Иван Васильевич не единственный в Орле инвалид, оставшийся без жилья. Решить проблему власти планируют за счёт квартир Министерства Обороны. Об этом нам рассказали уже в администрации области. Сейчас чиновники готовятся к переводу 22 квартир из госсобственности на муниципальный баланс. Правда, на сколько эта процедура может затянуться,  пока неизвестно.





Антон Киселёв
21 июня 2017 года

 


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