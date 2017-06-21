Новости версия для печати Прокуратура помогла пожилой орловчанке взыскать с недобросовестного продавца средства за бесполезный медицинский прибор Как сообщила заявительница в прокуратуре Заводского района города Орла, устройство стоимостью 11 тысяч 600 рублей ей продали под видом аппарата, исцеляющего болезни суставов.



Но лечебного эффекта не последовало, а продавец деньги не вернул.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал признать заключенный с женщиной договор купли-продажи недействительными, а также взыскать с предпринимателя стоимость приобретенного прибора. По результатам рассмотрения искового заявления прокурора заявительнице были возвращены денежные средства. Кроме того, прокурор района направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц».





Иван Суверин

21 июня 2017 года







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