Новости версия для печати Заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике покинул свой пост О том, что Сергей Ступин написал заявление об увольнении по собственному желанию, стало известно накануне.



Напомним, на эту должность он пришел после того, как закончились его полномочия в качестве мэра Орла. Социальную политику региона он возглавлял с 2015 года.





Ольга Селиверстова

21 июня 2017 года







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