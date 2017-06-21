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В Орле должен появиться хоспис для неизлечимых больных

Эта тема обсуждается уже давно, но вот получит ли идея дальнейшее развитие, во многом будет зависеть от неравнодушных людей. Созданием такого учреждения решил заняться фонд социальной поддержки населению, но ему нужна помощь.

«Если бы вы знали, как тяжело умирать» - эти слова сказал нам за кадром Игорь Александрович Лаврищев. Бывший врач-онколог. Он всю жизнь боролся с раком, а теперь онкология добралась и до него. Четвертая стадия. Он как никто знает, как нужна помощь тем пациентам, у которых уже нет надежды на выздоровление.
Игорь Лаврищев, пациент Орловского областного Онкологического диспансера: «Это такая колоссальная проблема для каждой семьи, когда человек выпадает из труда, он требует к себе постоянного внимания, чаще всего круглосуточного. Это постоянный уход, это отпрашивание с работы, это увольнение, это масса социальных других проблем». 
Уже шестой год в нашей стране медицинская паллиативная помощь - амбулаторная и стационарная - оказывается за счет средств региональных бюджетов.
Павел Сергеев, зам. руководителя департамента здравоохранения, начальник управления здравоохранения Орловской области: «Сегодня на базе Плещеевской центральной районной больницы открыто отделение паллиативной помощи на 10 стационарных круглосуточных коек. Так же есть койки паллиативной помощи детям в НКМЦ им. Круглой и в онкодиспансере». 
Однако этого крайне недостаточно. Сегодня в паллиативной помощи нуждаются две тысячи пациентов в районах и тысяча восемьсот в Орле. Необходимы не только обезболивающие лекарства, но и социальная поддержка.
Эльдар Галеев, врач-онколог, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения орловской области: «Нужна работа психологов, нужна работа сиделок, нужны расходные материалы для ежедневной поддержки чистоты пациента, каких- то его гигиенических нужд. Все это, казалось бы, небольшие расходы, но они суммируются изо дня в день и ложатся непосильной ношей и на семейный бюджет, и на бюджет региона. Именно в этом ключе помощь благотворителей неоценима». 
Организовать выездную патронажную паллиативную помощь и создать в Орле хоспис пытается региональный благотворительный фонд социальной поддержки населению.
Александр Лебедев, ген. директор регионального фонда социальной поддержки населению: «Под это дело мы выделили свое помещение, которое принадлежит фонду, часть земли, транспорт, сейчас получили лицензию на это дело». 
Есть проект перестройки имеющегося здания в трехэтажный хоспис на 12 мест с обширными верандами и садом во дворе, который сделан по примерам лучших хосписов страны. Однако средств у фонда пока не хватает даже на оплату медикам выездной патронажной паллиативной службы, а она так нужна больным, которые уже не могут встать.
Александр Лебедев, ген. директор регионального фонда социальной поддержки населению: «Я думаю, что вместе с гражданским обществом Орловской области, с Общественной палатой Орловской области, при поддержке администрации, я думаю, что общими усилиями мы сможем этот непростой вопрос сделать реальным». 
Действительно, идею поддержали все - и администрация области, и общественные организации, но денег пока нет. А помощь тем, кому так тяжело умирать, нужна уже сейчас.

Телефон для связи с региональным фондом социальной поддержки населению:

+7 915 500 34 34




Елена Литинская
21 июня 2017 года

 


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