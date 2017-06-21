Новости версия для печати В орловском онкологическом диспансере прошли пожарно-тактические учения В них участвовали не только сами спасатели, но и персонал объекта.



Пока медики учились грамотно реагировать на пожарную тревогу, огнеборцы отрабатывали способы спасения людей с высоты и из задымленных помещений.



Как сообщили в руководстве МЧС, цели учений достигнуты в полной мере, участники тренировки справились с работой на твердую четверку.





Иван Суверин

21 июня 2017 года







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