Новости версия для печати Сегодня Орловскую область посетила делегация посольства Ирана в России во главе с послом Мехди Санаи Уже состоялась встреча посла с губернатором региона.



На ней обсудили вопросы выстраивания многостороннего сотрудничества, а также реализации ранее достигнутых договоренностей.



Как сообщает информационный портал Орловской области, ожидается, что губернатор Вадим Потомский проведет переговоры с представителями Торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества страны. Также запланировано посещение Орловской области зарубежными торговыми и деловыми делегациями.



Стороны обсудили пути выстраивания эффективного взаимодействия в сельском хозяйстве, культуре, туризме, договорившись о наращивании торгового потенциала. Особый акцент был сделан на совместной реализации образовательных, научных программ.



Господин Мехди Санаи сообщил, что Иран – молодая страна. Около 60 % населения - граждане до 30 лет. Орел, на его взгляд, является перспективным студенческим городом.





Орловское Информбюро

21 июня 2017 года







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