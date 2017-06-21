Новости версия для печати Председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский провел личный прием граждан в Знаменке Орловской Большая часть обращений касалась ремонта дорог.



Леонид Музалевский: «Сегодня есть ряд населённых пунктов, которые отрезаны от основных трасс. Особенно остро проблема встаёт в непогоду, когда к больному не может проехать скорая помощь. Такие объекты будем в первую очередь включать в план строительства и капремонта дорог. У нас сформирован Дорожный фонд, сейчас идут торги по ряду объектов. По торгам есть экономия, и её мы будем направлять на решение проблем, которые ставят жители». Так же вопросы касались уплаты взносов на капитальный ремонт, оказания финансовой помощи в строительстве ФОКа, проведения центрального водоснабжения, сохранения существующих маршрутов общественного транспорта, реконструкции (или строительства нового) ДК. Все обращения «взяты на карандаш».





Татьяна Курбатова

21 июня 2017 года







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