Новости версия для печати Сегодня - День кинологической службы уголовно-исполнительной системы Задержание преступника, поиск наркотических и взрывчатых веществ, оружия, досмотр автотранспорта, охрана территории и важных объектов – вот неполный перечень обязанностей, которые возложены на эту службу.



Функционирует кинологическая служба в каждом учреждении Управления федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области.



Четвероногие помощники, которых кинологи обучают патрульно-розыскной и караульной деятельности, в основном, овчарки.



В настоящее время в кинологической службе УФСИН проходят службу 54 специалиста-кинолога. Многие из них не раз становились победителями соревнований по многоборью со служебными собаками на первенство уголовно-исполнительной системы, призёрами всероссийских конкурсов, а также выступали на городских соревнованиях по кинологическому спорту, занимая призовые места.





Евгения Костомарова

21 июня 2017 года







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