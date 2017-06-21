Новости версия для печати Один из крупнейших производителей свинины в России – «Знаменский СГЦ» - планирует расширять производство Планируется расширение свиноводческих мощностей предприятия с 500 тысяч до 1 миллиона голов.



Сегодня утром во время встречи руководства предприятия с главой региона Вадимом Потомским было подписано соглашение о сотрудничестве. В расширение производства «СГЦ» вложит 7 миллиардов рублей. Будет построено три племенных репродуктора в Кромском и Орловском районах.





Ольга Селиверстова

21 июня 2017 года







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