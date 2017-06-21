Новости версия для печати В орловском военно-историческом музее открылась выставка оловянных солдатиков Пластиковые, деревянные или глиняные солдатики появились сравнительно недавно. А вот оловянными играли еще дети Древней Греции. Сейчас такие игрушки зачастую становятся экспонатами уникальных коллекций.



В орловской области есть мастер. Он не только сам отливает солдатиков, но и учит этому ремеслу школьников. Миниатюрные образцы, сделанные его руками, уже известны как сабуровские.



Наверное, каждый мальчишка в детстве хоть раз играл с солдатиками, инсценировал дома сражения, тем самым постигая азы военного искусства. Андрей Владимирович Левин - учитель истории. В солдатиков не играет, но с азартом фанатика собственноручно отливает их из олова и прорисовывает каждую деталь.

Андрей Левин, учитель истории: «Потребовалось 2-3 года, пока я узнал все секреты. Это легко сейчас, когда есть интернет. А 10 лет назад меньше сведений было. Да и сейчас это формальные сведения, это полдела. Много секретов, которые мастера не показывают. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Не зная этих секретов, удачи не будет. Будешь только мучиться. Все приходит только с опытом. Я десять лет занимаюсь и достиг такого уровня». Отливать солдатиков Андрей Владимирович стал, когда ему было уже за тридцать. Потом это необычное хобби захватило его на столько, что знания решил передавать и своим ученикам. С тех пор Сабуровская школа стала своеобразной творческой мастерской по производству солдатиков. Здесь же десять лет назад он открыл уникальный музей «Оловянных миниатюр».

Екатерина Сиянова, директор Сабуровской Основной общеобразовательной школы: «Он долгое время собирал документы, долгое время работал. Это человек преданный своему делу. Можно сказать, фанатик. Он сумел заинтересовать и увлечь детей. Дети в этом помогли ему. И с 2007 году он открыл музей «Оловянных миниатюр» в нашей школе». Изготовление солдатиков - кропотливая работа, требующая много сил и усидчивости. Но важен результат, когда из куска металла появляется, к примеру, гренадер - член элитной пехоты в 18 веке, или спартанец на коне.



Андрей Владимирович, свои, уже получившие название «Сабуровские солдатики», охотно показывает общественности. Сейчас их в качестве выставочных образцов, можно увидеть в военно-историческом музее.



На экспозиции в военно-историческом музее представлена огромная коллекция солдатиков от пластмассовых до оловянных. Здесь есть нюрнбергские, плоские до 2 мм, ирландские полуплоские, и французские - они объемные и наиболее выразительные. Но самая многочисленная группа солдатиков - сабуровские. Они отличаются универсальностью: в них сочетается объемность и детализация.

Андрей Левин, учитель истории: Особенность такая, что при игре можно всадников спешивать. Их можно как в пехоту поставить, так и на коня посадить. И поэтому можно играть с ними дополнительно. Устойчивость солдатиков, без подставки, достигается путем точной обработки ноги». Выставка продлится до 5 августа. Заинтересует не только мальчишек, но девочек. А так же их родителей, которые смогут вспомнить и увидеть солдатиков, с которыми играли в детстве.





Анна Вайсергисер

21 июня 2017 года







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