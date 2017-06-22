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Сегодня в России День Памяти и Скорби

76 лет назад в ночь с 21 на 22 июня началась Великая Отечественная война. Сегодня в каждом городе России в память о погибших объявляют минуту молчания, возлагают венки к мемориалам и памятникам. Орловское правительство направило обращение к жителям области и ветеранам.

 «Уважаемые жители области! Дорогие ветераны!

Самой серьезной и горькой проверкой русского духа и патриотизма на прочность стала Великая Отечественная война. Это не просто история, это наша общая несмолкающая боль, бесценная жертва во имя будущего.

Наш долг по праву рождения – сохранить святую память о доблести победителей, дать уверенный отпор попыткам исказить прошлое, любым деструктивным силам, которые стараются расшатать хрупкое равновесие на международной арене. Сегодня мы учимся, работаем, творим на благо Родины с именами бессмертных героев на устах, видя в преемственности поколений залог стабильности и великую правду.

Счастья вам, чистого неба над головой, успеха и процветания!»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Мария Семак
22 июня 2017 года

 


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