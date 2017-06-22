Сегодня в России День Памяти и Скорби

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Сегодня в России День Памяти и Скорби76 лет назад в ночь с 21 на 22 июня началась Великая Отечественная война. Сегодня в каждом городе России в память о погибших объявляют минуту молчания, возлагают венки к мемориалам и памятникам. Орловское правительство направило обращение к жителям области и ветеранам.
«Уважаемые жители области! Дорогие ветераны!
Самой серьезной и горькой проверкой русского духа и патриотизма на прочность стала Великая Отечественная война. Это не просто история, это наша общая несмолкающая боль, бесценная жертва во имя будущего.
Наш долг по праву рождения – сохранить святую память о доблести победителей, дать уверенный отпор попыткам исказить прошлое, любым деструктивным силам, которые стараются расшатать хрупкое равновесие на международной арене. Сегодня мы учимся, работаем, творим на благо Родины с именами бессмертных героев на устах, видя в преемственности поколений залог стабильности и великую правду.
Счастья вам, чистого неба над головой, успеха и процветания!»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ